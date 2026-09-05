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AGENDA · Henvic

Fresque murale et haïkus Henvic

jeudi 1 octobre 2026 · Henvic

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Adresse
Médiathèque
Ville
29670 Henvic
Département
Finistère
Tarif

Henvic

Fresque murale et haïkus

Médiathèque Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

Installation collective à partir d’un travail d’écriture.   .

Médiathèque Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 2 22 55 40 94 

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English :

L’événement Fresque murale et haïkus Henvic a été mis à jour le 2026-09-05 par OT BAIE DE MORLAIX

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