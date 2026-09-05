AGENDA · Henvic
Fresque murale et haïkus Henvic
jeudi 1 octobre 2026 · Henvic
Informations pratiques
Henvic
Fresque murale et haïkus
Médiathèque Henvic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Installation collective à partir d’un travail d’écriture. .
Médiathèque Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 2 22 55 40 94
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English :
L’événement Fresque murale et haïkus Henvic a été mis à jour le 2026-09-05 par OT BAIE DE MORLAIX
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