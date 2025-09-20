Fresque musicale antique Site archéologique des Mazelles Thésée

Début : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fresque musicale antique par le groupe Antika Arkana site des Mazelles

Concert (avant-première) d’Antika Arkana dirigé par Julian Cuvilliez en format trio (Julian Cuvilliez – Adaya Peled – John Kenny)

Site archéologique des Mazelles 5 Rue Romaine, 41140 Thésée Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 71 40 20 https://www.museescentre.com/lesmuseesenregion http://www.tasciaca.com Le site archéologique départemental des Mazelles se dresse au bord de l’ancienne voie romaine Tours-Bourges, et était visible depuis le Cher alors navigable. Constitué de trois corps de bâtiments entourés d’une enceinte, cet ensemble monumental possède notamment une salle rectangulaire de 40m de long, dont les murs sont conservés sur 5 à 7m de haut ! Cela en fait le plus haut monument antique de la région Centre-Val-de-Loire, où peu de vestiges en élévation de cette époque sont conservés. Mais à quoi servait-il ? Station routière, halle marchande, entrepôt, établissement agricole, bâtiment administratif ou judiciaire ? Ses fonctions étaient sans doute plurielles, et l’archéologie n’a pas fini de lui faire révéler ses secrets ! Classé monument historique depuis 1840, il constitue un témoin unique de l’histoire du territoire. accès direct, parking

