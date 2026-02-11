Fresque musicale Les Effacées [SLPDF] Espace Benoîte Groult Quimperlé

Fresque musicale Les Effacées [SLPDF]

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:30:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Par la troupe de théâtre amateur Give me Five

Du moyen âge à nos jours, Maryline va faire découvrir à sa fille, Jo, au fil d’un voyage dans le temps et en musique, les différentes luttes féministes qui ont marquées l’histoire des femmes en France et ces femmes invisibilisées qui se sont battues pour obtenir et garder leurs droits. Elle va lui faire découvrir leur matrimoine…

Tout public dès 10 ans.

Organisé par Give me Five, bénéfices reversés aux associations l’Abri Côtier et Cent pour un toit .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

