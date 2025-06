Fresque Océane Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement 9 juillet 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Fresque Océane Mercredi 9 juillet 2025 de 18h à 21h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) pour l’atelier Fresque Océane.

Savez-vous quelle espèce marine est immortelle ? D’où viennent les marées vertes ? Quelle est la différence entre la pêche à la palangre et la pêche au chalut ? Quelle est la part du transport maritime dans le transport de marchandises ?



Venez découvrir la “Fresque Océane”, un atelier ludique et collaboratif pour bénéficier d’une meilleure compréhension d’ensemble des enjeux de l’océan, à la fois en termes de menaces mais aussi d’opportunités, et avec à la clé l’envie d’agir individuellement et collectivement !



Atelier animé par l’association Fresque Océane https://www.fresqueoceane.org/



Dans le cadre de l’exposition « Océans » présentée au Muséum de Marseille jusqu’au 2 novembre



• Atelier gratuit Réservation obligatoire

https://www.billetweb.fr/fresque-oceane-le-9-07-2025-a-marseille-18h-animee-par-charlie .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at the Marseille Natural History Museum (MHNM) for the Ocean Fresco workshop.

German :

Wir treffen uns im Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) zum Workshop Fresque Océane.

Italiano :

Unitevi a noi al Museo di Storia Naturale di Marsiglia (MHNM) per il workshop Ocean Fresco.

Espanol :

Únase a nosotros en el Museo de Historia Natural de Marsella (MHNM) para el taller Fresco oceánico.

