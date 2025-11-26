Fresque Participative Atelier avec Fabienne Cinquin Place de la Victoire Yssingeaux

Fresque Participative Atelier avec Fabienne Cinquin

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26 16:30:00

Date(s) :

2025-11-26

Sur un fond végétal imaginé par l’illustratrice Fabienne Cinquin, chacun pourra confectionner un pochoir en vue de réaliser une fresque murale participative. La fresque créée à cette occasion restera exposée à la médiathèque jusqu’à la fin de l’année.

.

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

English :

Against a plant background designed by illustrator Fabienne Cinquin, everyone can create a stencil for a participatory mural. The fresco created on this occasion will remain on display at the mediatheque until the end of the year.

German :

Auf einem von der Illustratorin Fabienne Cinquin entworfenen pflanzlichen Hintergrund kann jeder eine Schablone anfertigen, um ein partizipatives Wandgemälde zu erstellen. Das so entstandene Wandbild bleibt bis Ende des Jahres in der Mediathek ausgestellt.

Italiano :

Su uno sfondo vegetale disegnato dall’illustratrice Fabienne Cinquin, tutti potranno creare uno stencil per un murale partecipativo. L’affresco creato in questa occasione rimarrà esposto presso la biblioteca multimediale fino alla fine dell’anno.

Espanol :

Sobre un fondo vegetal diseñado por la ilustradora Fabienne Cinquin, todo el mundo podrá crear una plantilla para un mural participativo. El fresco creado en esta ocasión permanecerá expuesto en la biblioteca multimedia hasta finales de año.

L’événement Fresque Participative Atelier avec Fabienne Cinquin Yssingeaux a été mis à jour le 2025-10-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire