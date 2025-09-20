Fresque participative au Musée Numérique maison Folie Moulins Lille

Fresque participative au Musée Numérique maison Folie Moulins Lille samedi 20 septembre 2025.

Fresque participative au Musée Numérique 20 et 21 septembre maison Folie Moulins Nord

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Explore l’architecture unique de la maison Folie Moulins et laisse libre cours à ta créativité. Guidé·es par l’artiste Princesse Tofu Soyeux de la maison d’édition La Boucle du Dessin, tu pourras imaginer, dessiner ou écrire ta vision du lieu directement sur les murs du musée numérique.

Une expérience collective et artistique ouverte à toutes et tous !

Gratuit, sans réservation

Durée 3 h

À partir de 3 ans

Samedi 20 & dimanche 21 septembre, 15 h à 18 h

Au Musée Numérique de la Micro-Folie

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 : jep.lille.fr

maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« link »: « https://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine »}] D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, viens t’exprimer sur les murs du musée numérique sur le thème de l’architecture de la maison Folie Moulins, accompagné.e par des artistes invités.

NC