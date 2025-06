Fresque participative avec Nora Duverneuil Librairie Jeux de Pages Saint-Jean-d’Angély 5 juillet 2025 14:00

Charente-Maritime

Fresque participative avec Nora Duverneuil Librairie Jeux de Pages 20 rue gambetta Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 16:00:00

2025-07-05

Une animation originale pour fêter les 48H de la BD.

Librairie Jeux de Pages 20 rue gambetta

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 07 contact@jeuxdepages.fr

English :

An original event to celebrate the 48H de la BD.

German :

Eine originelle Animation, um die 48H de la BD zu feiern.

Italiano :

Un evento originale per celebrare le 48 ore di fumetti.

Espanol :

Un evento original para celebrar las 48 Horas del Cómic.

