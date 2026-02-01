Fresque participative Salle Les Horizons Rés. Les Horizons Bagnères-de-Bigorre

Fresque participative

LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 17:30:00

2026-02-25

Atelier fresque participative pour les petits et les grands. Laissez parler votre fibre artistique !

A partir de 5 ans (session de 30 minutes).

Sur inscriptions à l’Office de tourisme. Gratuit

8 enfants par session de 30 minutes, soit 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30.

Salle Les Horizons, Rés. Les Horizons, LA MONGIE, Bagnères-de-Bigorre 65200, Hautes-Pyrénées, Occitanie. +33 5 62 95 50 71, info@tourmaletpicdumidi.fr

Participatory fresco workshop for young and old. Let your artistic side do the talking!

From age 5 (30-minute session).

Please register at the Tourist Office. Free

8 children per 30-minute session, i.e. 3 pm, 3:30 pm, 4 pm, 4:30 pm, 5 pm, 5:30 pm.

