Fresque participative Salle Les Horizons Rés. Les Horizons Bagnères-de-Bigorre mercredi 25 février 2026.
Salle Les Horizons Rés. Les Horizons LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 17:30:00
2026-02-25
Atelier fresque participative pour les petits et les grands. Laissez parler votre fibre artistique !
A partir de 5 ans (session de 30 minutes).
Sur inscriptions à l’Office de tourisme. Gratuit
8 enfants par session de 30 minutes, soit 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30.
Salle Les Horizons Rés. Les Horizons LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71 info@tourmaletpicdumidi.fr
English :
Participatory fresco workshop for young and old. Let your artistic side do the talking!
From age 5 (30-minute session).
Please register at the Tourist Office. Free
8 children per 30-minute session, i.e. 3 pm, 3:30 pm, 4 pm, 4:30 pm, 5 pm, 5:30 pm.
