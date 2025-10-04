Fresque participative Bibliothèque Bourtzwiller Mulhouse
Fresque participative Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Bourtzwiller Haut-Rhin
A partir de 8 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00
« Biblis en couleurs », fresque participative
En vous inspirant d’un poème, réalisez une fresque éphémère devant l’entrée des bibliothèques, avec l’artiste Laurence Mellinger.
Bibliothèque Bourtzwiller 4 Rue de Gunsbach, 68200 Mulhouse, France Mulhouse 68200 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est 0369776677 https://bibliotheques.mulhouse.fr/bourtzwiller https://www.facebook.com/bibmulhouse/;https://www.instagram.com/bibmulhouse/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 69 77 66 77 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.bourtzwiller@mulhouse-alsace.fr »}]
© Laurence Mellinger