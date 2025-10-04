Fresque participative Bibliothèque Bourtzwiller Mulhouse

A partir de 8 ans.

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

« Biblis en couleurs », fresque participative

En vous inspirant d’un poème, réalisez une fresque éphémère devant l’entrée des bibliothèques, avec l’artiste Laurence Mellinger.

Bibliothèque Bourtzwiller 4 Rue de Gunsbach, 68200 Mulhouse, France

© Laurence Mellinger