Fresque participative de la biodiversité Représenter la flore Espace culturel du Pays de Nay Nay
Fresque participative de la biodiversité Représenter la flore Espace culturel du Pays de Nay Nay mercredi 1 avril 2026.
Fresque participative de la biodiversité Représenter la flore
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-01
Laissez libre cours à votre créativité et participez à la réalisation d’une œuvre à la peinture en lien avec les photographies de Jean Lavigne.
Cette fresque collaborative sera exposée lors de Festiv’Arts dans le cadre de l’appel à création Artistes en Herbe.
Tout public sur demande à l’accueil de la médiathèque .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Fresque participative de la biodiversité Représenter la flore
L’événement Fresque participative de la biodiversité Représenter la flore Nay a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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