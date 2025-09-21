Fresque participative Musée Gallé-Juillet Creil

Fresque participative Musée Gallé-Juillet Creil dimanche 21 septembre 2025.

Fresque participative Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée Gallé-Juillet Oise

2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Laissez votre empreinte et contribuez à une oeuvre unique avec l’artiste Géograffeur, artiste graffeur ! En partenariat avec l’Espace Matisse.

Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France 0344295150 https://museegallejuillet.fr Devenu maison bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle, ce château est aujourd’hui le musée vivant Gallé-Juillet. Il retrace l’histoire de la faïencerie. C’était la première industrie du bassin creillois il y a près de 200 ans qui employait à l’époque 60 % de la population.

