Fresque poétique signée Guillaume Bottazzi dans le quartier historique quai Toulmond Martigues

Fresque poétique signée Guillaume Bottazzi dans le quartier historique 19 – 21 septembre quai Toulmond Bouches-du-Rhône

Visite libre depuis l’extérieur

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Cette fresque poétique de Guillaume Bottazzi, en nuances de bleu, marque l’entrée de la ville par bateau. Elle est située au cœur du centre historique de Martigues, qui a le label « Ville d’art et d’histoire ».

Cette peinture est située en front de mer, au cœur de la vieille ville de Martigues. C’est en 2018, dans le quartier de l’Île, que l’artiste a réalisé cette peinture de 10 mètres de haut. Réalisée à la peinture à l’huile, avec des dégradés de bleu, l’œuvre est reçue avec étonnement et enthousiasme par les habitants. Cette création abstraite a suscité l’imaginaire des riverains qui, peu familiarisés à l’art abstrait, cherchaient à lui trouver une représentation.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales. Les neurosciences ont prouvé que les œuvres de cet artiste nous font du bien et l’Organisation de la Santé a confirmé que l’art pouvait aider notre santé mentale. La neuroesthétique prend un essor considérable dans notre environnement et le public est invité à s’immerger dans l’univers poétique de l’artiste et à mesurer les effets de cette nouvelle tendance qui habite aujourd’hui notre quotidien. L’objectif est de produire des effets chimiques sur nous qui contribuent à aider notre santé mentale. Ces œuvres patrimoniales ancrées dans notre quotidien diminuent notre anxiété et notre sentiment de solitude. Elles produisent notamment sur nous de la dopamine, de la sérotonine et de l’ocytocine. Elles nous rendent plus heureux et plus forts, plus élégants et plus sains. Elles diminuent les effets de la dépression, favorisent la cohésion sociale et nous aident à prendre du recul sur les choses. Elles nous réconfortent, facilitent l’appropriation des espaces et diminuent les tensions sociales. Elles contribuent à la paix et à l’amour dans le monde.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

2025 est l’année de la santé mentale et l’artiste visuel nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42ème édition des Journées européennes du patrimoine. Neuf d’entre elles sont à voir en région Sud.

quai Toulmond quai Toulmond 13500 Martigues Martigues 13500 Saint-Pierre Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Accessible en voiture, parking disponible sur place, ou par la navette fluviale gratuite au départ de l'Hôtel de Ville

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/fttD00gWwok »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Accessible en voiture, parking disponible sur place, ou par la navette fluviale gratuite au départ de l’Hôtel de Ville

Cette fresque poétique de Guillaume Bottazzi marque l’entrée de la ville par bateau. Elle est située au cœur du centre historique de Martigues qui a le label « Ville d’art et d’histoire ».

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris