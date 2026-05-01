Saint-Palais-sur-Mer

Fresque sur le sable

Plage de la Gande côte Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 12:00:00

fin : 2026-05-20 14:00:00

Date(s) :

2026-05-20

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Plage de la Gande côte Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mvagnes.art@gmail.com

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English :

L’événement Fresque sur le sable Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-16 par Royan Atlantique