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Fresque sur le sable Saint-Palais-sur-Mer

Fresque sur le sable Saint-Palais-sur-Mer mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Plage de la Gande côte

Ville : 17420 Saint-Palais-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Saint-Palais-sur-Mer

Fresque sur le sable

Plage de la Gande côte Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 12:00:00
fin : 2026-05-20 14:00:00

Date(s) :
2026-05-20

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Plage de la Gande côte Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   mvagnes.art@gmail.com

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English :

L’événement Fresque sur le sable Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-16 par Royan Atlantique

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