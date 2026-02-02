Fresque Un jardin en hiver peinture et gravure sur mousse La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Fresque Un jardin en hiver peinture et gravure sur mousse La Cabane Villeneuve-sur-Lot lundi 9 février 2026.
Fresque Un jardin en hiver peinture et gravure sur mousse
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-09
Contribuer à une grande fresque tout en gardant un morceau pour soi. Apprécier et développer la créativité libre !
De 18 mois à 5 ans, durée 1h30
Sur réservation.
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67
English : Fresque Un jardin en hiver peinture et gravure sur mousse
Contribute to a large-scale fresco while keeping a piece for yourself. Enjoy and develop free creativity!
From 18 months to 5 years, duration: 1h30
On reservation.
L’événement Fresque Un jardin en hiver peinture et gravure sur mousse Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot