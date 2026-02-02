Fresque Un jardin en hiver peinture et gravure sur mousse La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Fresque Un jardin en hiver peinture et gravure sur mousse

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Contribuer à une grande fresque tout en gardant un morceau pour soi. Apprécier et développer la créativité libre !

De 18 mois à 5 ans, durée 1h30

Sur réservation.

Contribuer à une grande fresque tout en gardant un morceau pour soi. Apprécier et développer la créativité libre !

De 18 mois à 5 ans, durée 1h30

Sur réservation. .

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fresque Un jardin en hiver peinture et gravure sur mousse

Contribute to a large-scale fresco while keeping a piece for yourself. Enjoy and develop free creativity!

From 18 months to 5 years, duration: 1h30

On reservation.

L’événement Fresque Un jardin en hiver peinture et gravure sur mousse Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Villeneuve Vallée du Lot