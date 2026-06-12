Fresque vivante salle des fêtes Les Trois-Châteaux
Fresque vivante salle des fêtes Les Trois-Châteaux vendredi 31 juillet 2026.
Les Trois-Châteaux
Fresque vivante
salle des fêtes Saint Jean d’Etreux Les Trois-Châteaux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Dans le cadre du festival Tous dehors ! 2026, participez à un atelier d’écriture théâtrale gratuit du 31 juillet au 6 août.
De votre photo du territoire, venez raconter votre histoire !
Ouvert à toutes et tous, à partir de 16 ans.
Informations et inscriptions obligatoires au 03 84 48 76 69 .
salle des fêtes Saint Jean d’Etreux Les Trois-Châteaux 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69
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English : Fresque vivante
L’événement Fresque vivante Les Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA