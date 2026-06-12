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Fresque vivante salle des fêtes Les Trois-Châteaux

Fresque vivante salle des fêtes Les Trois-Châteaux vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : salle des fêtes

Adresse : Saint Jean d'Etreux

Ville : 39160 Les Trois-Châteaux

Département : Jura

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Les Trois-Châteaux

Fresque vivante

salle des fêtes Saint Jean d’Etreux Les Trois-Châteaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Dans le cadre du festival Tous dehors ! 2026, participez à un atelier d’écriture théâtrale gratuit du 31 juillet au 6 août.
De votre photo du territoire, venez raconter votre histoire !
Ouvert à toutes et tous, à partir de 16 ans.
Informations et inscriptions obligatoires au 03 84 48 76 69   .

salle des fêtes Saint Jean d’Etreux Les Trois-Châteaux 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 

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English : Fresque vivante

L’événement Fresque vivante Les Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA