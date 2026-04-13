Fresques et Gisant de Friardel en Lumières, église de Friardel, La Vespière-Friardel

Fresques et Gisant de Friardel en Lumières Samedi 30 mai, 20h30 église de Friardel Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:30:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Après une introduction en musique par la chorale de l’école de Musique d’Orbec, le Gisant de Guillaume de Friardel et les fresques issues de l’ancienne Abbaye seront mises en avant à deux voix. Une mise en lumière de cette petite église du Pays d’Auge et de ses trésors. Organisation : Amis du Patrimoine Orbecquois – Gratuit

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