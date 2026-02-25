Fresques participatives journée de sensibilisation par le jeu Rosheim

Fresques participatives journée de sensibilisation par le jeu

Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

2026-03-28

Participez à une journée ludique et engagée avec HoplaTransition ! Au programme ateliers Fresque Climat (10-15 ans et adultes) et jeux autour du climat, de la mobilité et des modes de vie bas carbone.

Plongez dans une journée ludique et engagée avec l’association HoplaTransition du Piémont ! À travers des ateliers participatifs, explorez des solutions concrètes pour un avenir plus durable tout en vous amusant.

Au programme

– A 10h la Fresque du Climat, Fresque de l’Economie Circulaire, Inventons nos vies bas carbone, Jeux de société

– A 13h30 la Fresque du Climat, Fresque des nouveaux récits, Fresque de la Mobilité, Jeux de société

Rejoignez-nous pour une journée riche en découvertes et en réflexions, où petits et grands construisent ensemble des idées pour transformer notre quotidien ! .

9 rue du Général de Brauer Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 25 00 mediatheque@rosheim.com

English :

Join HoplaTransition for a day of fun and commitment! On the program: Fresque Climat workshops (10-15 years and adults) and games around climate, mobility and low-carbon lifestyles.

