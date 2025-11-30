Freud se la raconte – Festival LaRéplique Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-30 15:00 – 16:30

Gratuit : non de 4 € à 8 € de 4 € à 8 € Billetterie : www.eventim-light.com/fr/a/67f520a6ab49361a43872065 Tout public

On suit les étapes de la vie de Freud depuis sa naissance dans une famille juive très pauvre, en passant par la fac de médecine, la rencontre à Paris du célèbre neurologue Jean-Martin Charcot. On comprend le lien entre l’histoire personnelle de l’inventeur de la psychanalyse et ses obsessions sexuelles. Un portrait drôle et touchant permettant à chacun de se faire sa propre idée. Dans le cadre du Festival LaRéplique (octobre 2025 à mai 2026)

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

0652309707 https://www.eventim-light.com/fr/a/67f520a6ab49361a43872065