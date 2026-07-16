Fribourg photographie, Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, Fribourg

Informations pratiques

Fribourg photographie 13 mai – 27 novembre 2027 Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg District de la Sarine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-13T08:00:00+02:00 – 2027-05-13T22:00:00+02:00

Fin : 2027-11-27T08:00:00+01:00 – 2027-11-27T16:00:00+01:00

Derrière chaque portrait se joue une relation : on photographie parfois à la verticale, parfois côte à côte. Certaines images affirment un pouvoir, d’autres construisent une proximité.

Cette tension est au cœur de l’exposition proposée par la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, qui revisite ses riches collections photographiques. Elle met en dialogue des figures reconnues, comme Pierre Rossier ou l’aventure industrielle d’Ilford, avec un ensemble plus discret, mais profondément marqué par les souvenirs et l’affection.

Albums de famille, archives intimes, clichés amateurs, images issues de clubs et d’associations : la plupart de ces photographies n’ont jamais été exposées. Elles dialoguent ici avec le travail de trois artistes-photographes contemporain·e·s.

À côté de la grande histoire de la photographie, l’exposition met ainsi en lumière des usages ordinaires de l’image et interroge ce que les photographies font à celles et ceux qui les produisent, les commandent ou les subissent ; mais plus encore à celles et ceux qui se rassemblent autour d’elles pour les regarder.

Exposition organisée dans le cadre du Festival Photo-Fribourg.

Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg Rue Saint-Michel 6, 1700 Fribourg Fribourg 1700 Pérolles District de la Sarine Fribourg +41 26 305 13 33 https://www.fr.ch/bcu https://www.facebook.com/bcufribourg.kubfreiburg/;https://www.linkedin.com/company/bcu-fribourg/posts/?feedView=all;https://www.youtube.com/channel/UCerhXnBFcqG_9PdcMNV6hBg;https://www.instagram.com/bcufribourg.kubfreiburg/ Fondée en 1848, la BCU se compose d’une bibliothèque centrale et de 19 bibliothèques décentralisées sises à l’Université. Elle est ouverte à tous 78 heures par semaine et possède plus de deux millions de documents imprimés, un million de photos, une importante collection patrimoniale ainsi que des CD, des DVD et des BD.

Derrière chaque portrait se joue une relation : on photographie parfois à la verticale, parfois côte à côte. Certaines images affirment un pouvoir, d’autres construisent une proximité.

© Jean-Baptiste Berther, BCU