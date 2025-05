Parade musicale piétonne et à vélo à Saint-Ouen au départ de Garibaldi à la Pixel Avenue (Stade de France / Plaine Commune) – Friche du futur Centre Hospitalo-Universitaire Saint-Ouen Grand Paris Nord Saint-Ouen-sur-Seine, 7 juin 2025, Saint-Ouen-sur-Seine.

Le 7 juin, Poundo animera un DJ set en déambulation sur les Scènes Nomaades (remorque-enceinte cyclable du MAAD 93) à suivre à pied et à vélo pour un parcours festif et musical reliant les lieux audoniens de la Nuit Blanche jusqu’à la Pixel Avenue (Stade de France) !

Poundo est chanteuse, danseuse et compositrice franco guinéo-sénégalaise, sa musique mixe ses racines ancestrales à des rythmes contemporains, pour nous offrir un hip-hop aux rythmes afro-trap.

Rendez-vous à 20h30 devant la friche du futur Centre Hospitalo-Universitaire Saint-Ouen Grand Paris Nord à Garibaldi pour une parade piétonne et musicale jusqu’à Mains d’Œuvres. Puis, enfourchez votre vélo pour une balade musicale à vélo jusqu’à la Pixel Avenue à Saint-Denis, transformée en dancefloor pour l’occasion !

Le MAAD 93 – réseau des musiques actuelles en Seine-Saint-Denis – et l’ensemble de ses adhérents ont l’immense plaisir de vous présenter la troisième édition des Scènes Nomaades, un festival itinérant de vélos-concerts en Seine-Saint-Denis. Construites par l’association Véloma et Pikip Solars Speakers, les Scènes Nomaades sont mobiles et cyclables et fonctionnent exclusivement à l’énergie solaire.

Cette performance est présentée par la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine en partenariat avec Plaine Commune dans le cadre de Multitude – Biennale interculturelle de la Seine-Saint-Denis.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h30 à 22h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T23:30:00+02:00

2025-06-07T21:30:00+02:00_2025-06-07T23:30:00+02:00

fin : 2025-06-08T01:30:00+02:00

Friche du futur Centre Hospitalo-Universitaire Saint-Ouen Grand Paris Nord Rue Farcot 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

La Ville de Saint-Ouen-sur-Seine et Les Scènes Nomaades invitent Poundo pour une déambulation musicale piétonne et à vélo à Saint-Ouen !