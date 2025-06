Friche En Fête #3 Friche Desjoyaux Saint-Étienne 4 juillet 2025 16:30

Loire

Friche En Fête #3 Friche Desjoyaux 48 Rues Desjoyaux Saint-Étienne Loire

Début : 2025-07-04 16:30:00

fin : 2025-07-05 00:30:00

2025-07-04

Festival d’arts de rue et musique, avec bières artisanales, nourriture et plein d’activités sur place. Ambiance familiale et chaleureuse avec une très belle programmation !

Friche Desjoyaux 48 Rues Desjoyaux

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 73 92 78 fricheenfete@gmail.com

English :

Street arts and music festival, with craft beers, food and lots of on-site activities. A warm, family atmosphere and a great program!

German :

Straßenkunst- und Musikfestival mit selbstgebrauten Bieren, Essen und vielen Aktivitäten vor Ort. Familiäre und herzliche Atmosphäre mit einem sehr schönen Programm!

Italiano :

Festival di arti e musica di strada, con birre artigianali, cibo e tante attività in loco. Un’atmosfera calda e familiare e un programma eccezionale!

Espanol :

Festival de arte y música en la calle, con cervezas artesanales, comida y muchas actividades in situ. Un ambiente cálido y familiar y un programa estupendo

