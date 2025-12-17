Frichti cie Les îles voisines sortie de résidence Colombier des arts Plainoiseau

Frichti cie Les îles voisines sortie de résidence

Colombier des arts 80 Rue Saint-Antoine Plainoiseau Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2026-01-30 17:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Le public est convié à la table-monde d’une frétillante petite grand-mère.

On l’appelle Mamie Frichti et sa cuisine est notre point de départ.

Elle est figure de nos souvenirs sensoriels, représentante de notre intimité, et garante du retour à l’enfance.

Tandis que ses petits plats mijotent à nous en faire fondre les narines, on suit les traces de Vache, une fugitive des abattoirs qui emporte dans sa course folle une histoire de la domination du vivant.

Chacune à son endroit, elles invitent le public à un singulier voyage entre rêveries et souvenirs, une promenade poétique reliant paysages, rencontres insolites, et utopies alimentaires.

Une sortie de résidence, c’est quoi ?

Après plusieurs jours sur notre territoire, la compagnie en résidence vous dévoile son travail c’est l’occasion pour elle de parfaire leur projet et de vous dévoiler les coulisses de la création, et c’est l’occasion pour vous de découvrir les artistes, d’échanger avec eux et elles, et de leur faire vos retours ?? .

Colombier des arts 80 Rue Saint-Antoine Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 68 54 25 contact@lecolombierdesarts.fr

