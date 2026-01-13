FRIDA ET SES PORTRAITS MAGIQUES CINÉMA ASTROLAB’ Labarthe-sur-Lèze

FRIDA ET SES PORTRAITS MAGIQUES

CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 16:30:00

Date(s) :

2026-03-08

A travers ce spectacle, découvrez Frida Kahlo, qui a quelques messages essentiels et précieux à vous communiquer.

par la Cie Magdalena Production

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de la Femme

Il sera question de maladie, de handicap, de harcèlement à l’école, mais aussi et surtout de joie de vivre, à travers une ode à la différence, et à la création.

Par la vérité de l’actrice, la poésie de la création sonore et musicale, par les couleurs et le rythme très vivant du spectacle qui propose même par moment des interactions, Frida va embarquer les enfants avec elle, dans son univers étonnant, et leur délivrer son secret de l’existence.

Le spectacle sera suivi d'un bord de scène.

CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66 service.culturel@labarthesurleze.com

English :

Through this show, discover Frida Kahlo, who has some essential and precious messages to communicate to you.

