FRIDA ET SES PORTRAITS MAGIQUES CINÉMA ASTROLAB’ Labarthe-sur-Lèze
FRIDA ET SES PORTRAITS MAGIQUES CINÉMA ASTROLAB’ Labarthe-sur-Lèze dimanche 8 mars 2026.
FRIDA ET SES PORTRAITS MAGIQUES
CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 6 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08 16:30:00
Date(s) :
2026-03-08
A travers ce spectacle, découvrez Frida Kahlo, qui a quelques messages essentiels et précieux à vous communiquer.
FRIDA ET SES PORTRAITS MAGIQUES
par la Cie Magdalena Production
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de la Femme
A travers ce spectacle, découvrez Frida Kahlo, qui a quelques messages essentiels et précieux à vous communiquer.
Il sera question de maladie, de handicap, de harcèlement à l’école, mais aussi et surtout de joie de vivre, à travers une ode à la différence, et à la création.
Par la vérité de l’actrice, la poésie de la création sonore et musicale, par les couleurs et le rythme très vivant du spectacle qui propose même par moment des interactions, Frida va embarquer les enfants avec elle, dans son univers étonnant, et leur délivrer son secret de l’existence.
Le spectacle sera suivi d’un bord de scène. 5 .
CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66 service.culturel@labarthesurleze.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Through this show, discover Frida Kahlo, who has some essential and precious messages to communicate to you.
L’événement FRIDA ET SES PORTRAITS MAGIQUES Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE