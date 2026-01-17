FRIDA ET SES PORTRAITS MAGIQUES THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

FRIDA ET SES PORTRAITS MAGIQUES

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-21 10:45:00

fin : 2026-02-24 11:15:00

2026-02-21

A travers ce spectacle, les enfants vont faire une rencontre privilégiée avec Frida Kahlo, qui a quelques messages essentiels et précieux à leur communiquer.

De 4 à 10 ans durée 30 minutes

Il sera question de maladie, de handicap, de harcèlement à l’école, mais aussi et surtout de JOIE DE VIVRE, à travers une ode à la différence, et à la création.

La poésie de la création sonore et musicale, les couleurs et le rythme très vivant du spectacle qui propose même par moment des interactions, Frida va nous embarquer avec elle, dans son univers étonnant, et nous délivrer son secret de l’existence. 6 .

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 18 51 contact@theatredelaviolette.com

English :

Through this show, children will have a privileged encounter with Frida Kahlo, who has some essential and precious messages to communicate to them.

Ages 4 to 10 duration: 30 minutes

