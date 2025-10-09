Frida Kahlo, autoportrait avec musique La Batolune Honfleur

Frida Kahlo, autoportrait avec musique

La Batolune 18 Rue des Corsaires Honfleur Calvados

Ce spectacle est un portrait imaginaire, d’après les textes de Frida, sa correspondance, son journal, les entretiens qu’elle a accordé, ainsi que des textes qu’elle a écrit pour présenter son œuvre.

Nous avons créé un dialogue nourri entre la parole et la musique, ainsi, tous ses mots ses maux, sont baignés dans un univers sonore.

Certaines phrases sont en espagnol (langue maternelle de la comédienne) elles gardent ainsi leur rythme originel, et créent un échange festif et complice entre les deux interprètes.

On ne peut séparer la vie de Frida Kahlo de son œuvre. Sa peinture est sa biographie.

Elle nous émeut par sa grande capacité de sublimation et par la force de vie qui lui a permis de créer dans une douleur chronique.

Avec Lorena Felei et Filipe Monteiro

À partir de 12 ans .

La Batolune 18 Rue des Corsaires Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Frida Kahlo, autoportrait avec musique

This show is an imaginary portrait, based on Frida’s correspondence, diary and interviews, as well as texts she wrote to present her work.

German : Frida Kahlo, autoportrait avec musique

Diese Show ist ein imaginäres Porträt, basierend auf Fridas Texten,?ihrer Korrespondenz, ihrem Tagebuch, Interviews, die sie gegeben hat, sowie Texten, die sie geschrieben hat, um ihr Werk zu präsentieren.

Italiano :

Questa mostra è un ritratto immaginario, basato su testi di Frida: la sua corrispondenza, il suo diario, le interviste che ha rilasciato e i testi che ha scritto per presentare il suo lavoro.

Espanol :

Esta muestra es un retrato imaginario, basado en textos de Frida: su correspondencia, su diario, entrevistas que concedió y textos que escribió para presentar su obra.

