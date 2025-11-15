Frida Kahlo Conférence de Juliette Motte Rue du 19 mars 1962 Noves
Frida Kahlo Conférence de Juliette Motte Rue du 19 mars 1962 Noves samedi 15 novembre 2025.
Frida Kahlo Conférence de Juliette Motte
Samedi 15 novembre 2025 à partir de 10h. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Conférence sur Frida Kahlo par Juliette Motte
Juliette Motte, historienne de l’art, vous invite à connaître le parcours artistique de Frida Kahlo .
Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 94 19 13 la.clau@laposte.net
English :
Lecture on Frida Kahlo by Juliette Motte
German :
Vortrag über Frida Kahlo von Juliette Motte
Italiano :
Conferenza su Frida Kahlo di Juliette Motte
Espanol :
Conferencia de Juliette Motte sobre Frida Kahlo
L’événement Frida Kahlo Conférence de Juliette Motte Noves a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence