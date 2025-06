Frida Kahlo fête son anniversaire à MUSE MUSE SAINT-DIZIER Saint-Dizier 6 juillet 2025 14:00

Frida Kahlo fête son anniversaire à MUSE Dimanche 6 juillet, 14h00 MUSE SAINT-DIZIER Haute-Marne

Plein tarif : 6€ / Abonnement 1 an (1 accompagnant gratuit) : 20 € / Réduit : 4€ / Gratuit : moins de 26 ans, scolaires, titulaires du RSA, droit à l’accompagnement, guides conférenciers et accompagnants CMI (besoin d’accompagnant), etc.

Début : 2025-07-06T14:00:00 – 2025-07-06T15:30:00

Atelier « Frida Kahlo, fête son anniversaire ! »

Retrouver nous à MUSE pour un atelier très spécial en l’honneur de l’anniversaire de l’artiste Frida Kahlo !

Rendez-vous le 06 juillet à 14h pour découvrir l’artiste et réaliser une peinture inspirée de sa célèbre nature morte aux pastèques “Viva la Vida” !

⭐Tout public.

⭐Inscription obligatoire : 09 72 10 50 53 – muse@mairie-saintdizier.fr – https://www.facebook.com/musesaintdizier

MUSE SAINT-DIZIER 24 rue Diderot Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est muse@mairie-saint.dizier.fr https://www.facebook.com/musesaintdizier 0972105053

Venez fêter l’anniversaire de Frida Kahlo en participant à notre atelier ! Frida Kahlo nature morte