Frida Kahlo, ma réalité Théâtre de Pertuis Pertuis

Frida Kahlo, ma réalité

Mardi 3 février 2026 de 20h30 à 21h45. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03 21:45:00

Date(s) :

2026-02-03

Frida Kahlo, Ma réalité est une véritable exposition vivante. Celle d’une artiste qui nous ouvre les portes de son œuvre, de son corps et de son âme

Authentique journal intime impertinent et sulfureux peint à l’or, au sang et à la sueur, Frida Kahlo, Ma réalité s’affranchit des conventions afin de créer un spectacle à l’image de son impertinence et de sa singularité. Emprunte de chair, de sang, de folie, de sexe, de rire, de souffrance, de mélancolie et d’amour, Frida prend place au sein d’un écrin de positivisme et d’amour.

Ballerine à la colonne brisée, Frida danse la vie en éternelle.

Viva la vida ! .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

Frida Kahlo, My Reality is a truly living exhibition. That of an artist who opens the doors to her work, her body and her soul

German :

Frida Kahlo, Meine Realität ist eine lebendige Ausstellung. Die einer Künstlerin, die uns die Türen zu ihrem Werk, ihrem Körper und ihrer Seele öffnet

Italiano :

Frida Kahlo, la mia realtà è una mostra veramente viva. L’opera di un’artista che apre le porte del suo lavoro, del suo corpo e della sua anima

Espanol :

Frida Kahlo, mi realidad es una exposición verdaderamente viva. El trabajo de una artista que abre las puertas a su obra, a su cuerpo y a su alma

