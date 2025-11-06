Frida Kahlo, portrait musical La Scène Watteau – Scène conventionnée de Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne

Frida Kahlo, portrait musical 6 et 7 novembre La Scène Watteau – Scène conventionnée de Nogent-sur-Marne Val-de-Marne

Jeudi 6 et vendredi 7 novembre à 14h30 (séances scolaires ouvertes au public).

Vendredi 7 novembre à 20h30

Tout public. Durée estimée : 1h – Tarif B

D’après les Lettres et le Journal de Frida Kahlo

Frida Kahlo a marqué l’histoire de l’art par son approche profondément personnelle, transformant ses souffrances physiques et émotionnelles en œuvres puissantes et symboliques.

Ce spectacle pluridisciplinaire explore la vie et l’œuvre de l’artiste mexicaine iconique à travers la musique, la danse et les arts visuels. Il réunit une chanteuse, un danseur, un trompettiste et un percussionniste, et explore des thèmes tels que la résilience, la sublimation de la douleur et la recherche de sens. La chorégraphie incarne le rôle central que le corps, transcendé par la blessure, a joué dans l’art de Frida Kahlo.

C’est une double réalité-joie et peine, jouissance et souffrance, plaisir et douleur- qui rend l’image de Frida Kahlo si fascinante et universelle. C’est cette complexité que ce portrait musical tente de révéler.

La Scène Watteau – Scène conventionnée de Nogent-sur-Marne 1 Place du Théatre, 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Val-de-Marne Île-de-France

Ensemble Almaviva – Ezequiel Spucches mise en scène Clara Chabalier (Compagnie Pétrole) Spectacle – musique

Pauline Spucches