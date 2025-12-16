Friday I’m In Love / New Wave Party SUPERSONIC Paris

Friday I’m In Love is back !

Entre fièvre froide et nappes synthétiques, là où les lundis sont bleus et où les garçons ne pleurent pas, rendez-vous pour danser sur les meilleurs sons new wave post-punk des années 80s à nos jours !

Live Tribute à 1h de Banga

Dj set New Wave, Post-punk de Louis Shakermaker et Vynil Coyote

The Cure / Depeche Mode / The Smiths / Joy Division / Blondie / David Bowie / Billy Idol / New Order / The Clash / Devo / Talk Talk / Simple Minds / Duran Duran / Eurythmics / Orchestral Manoeuvre In The Dark / A-Ha / Indochine / The Police / Pixies / INXS / Kim Wilde / REM / Tears For Fears / …

La playlist de la soirée : https://spoti.fi/3LEubIQ

Entrée à 15€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le vendredi 16 janvier 2026

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 15 EUR Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

