FRIDGE COMEDY CLUB BY KEV ADAMS – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

FRIDGE COMEDY CLUB BY KEV ADAMS Début : 2025-11-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Les artistes phares du Fridge Comedy Club Paris débarque chez toi !Le Fridge Comedy Club, créé par Kev Adams, est l’un des plus célèbres Comedy club parisien. Il y accueille tous les artistes confirmés et bien connus de la scène stand up française. Viens prendre ta dose d’humour en découvrant 3 de nos artistes confirmés et talents qui montent, qui se succèdent sur scène pour 1h20 de spectacle.Que tu sois amateur de stand up chevronné ou simplement à la recherche d’une soirée divertissante, le Fridge Comedy Tour c’est l’humour qui vient à toi !A savoir : ce spectacle est fortement déconseillé au moins de 12 ans.Line up à venir

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10