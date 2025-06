FRIDGE COMEDY CLUB X PAMPA SAUVAGE #2 Lattes 2 juillet 2025 07:00

Hérault

FRIDGE COMEDY CLUB X PAMPA SAUVAGE #2 Route de Pérols Lattes Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-02

2025-07-02

Le Fridge revient secouer la Pampa Sauvage le 2 juillet pour une 2e édition encore plus chaude !

Prépare-toi à 90 minutes de pur stand-up en plein air, dans une ambiance chill et festive sous les étoiles de Montpellier

5 humoristes prêts à tout donner, cocktails frais, tapas et DJ set pour prolonger la soirée jusqu’au bout de la nuit.

Sur réservation 25€ .

Route de Pérols

Lattes 34970 Hérault Occitanie

English :

Le Fridge returns to shake up the Pampa Sauvage on July 2 for an even hotter 2nd edition!

Get ready for 90 minutes of pure open-air stand-up, in a chill and festive atmosphere under the stars of Montpellier

German :

Le Fridge kommt zurück, um die Pampa Sauvage am 2. Juli für eine 2. noch heißere Ausgabe zu erschüttern!

Mach dich bereit für 90 Minuten puren Stand-up unter freiem Himmel, in einer chilligen und festlichen Atmosphäre unter den Sternen von Montpellier

Italiano :

Le Fridge torna a scuotere la Pampa Sauvage il 2 luglio per una seconda edizione ancora più calda!

Preparatevi a 90 minuti di puro stand-up all’aria aperta, in un’atmosfera di freddo e di festa sotto le stelle di Montpellier

Espanol :

Le Fridge vuelve a sacudir la Pampa Sauvage el 2 de julio para una 2ª edición aún más caliente

Prepárese para 90 minutos de puro stand-up al aire libre, en un ambiente frío y festivo bajo las estrellas de Montpellier

