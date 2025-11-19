Fridge Comedy Tour by Kev Adams Troyes
Fridge Comedy Tour by Kev Adams Troyes mercredi 19 novembre 2025.
Fridge Comedy Tour by Kev Adams
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 25 – 25 – 52 Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-19 20:30:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Le Fridge Comedy Club, créé par Kev Adams, est l’un des plus célèbres Comedy club parisien. Il y accueille tous les artistes confirmés et bien connus de la scène stand up française. Viens prendre ta dose d’humour en découvrant 3 de nos artistes confirmés et talents qui montent, qui se succèdent sur scène pour 1h20 de spectacle.
Que tu sois amateur de stand up chevronné ou simplement à la recherche d’une soirée divertissante, le Fridge Comedy Tour c’est l’humour qui vient à toi !
A savoir ce spectacle est fortement déconseillé au moins de 12 ans.
Line up à venir .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est
