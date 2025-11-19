Fridge Comedy Tour by Kev Adams

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 52 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 20:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Le Fridge Comedy Club, créé par Kev Adams, est l’un des plus célèbres Comedy club parisien. Il y accueille tous les artistes confirmés et bien connus de la scène stand up française. Viens prendre ta dose d’humour en découvrant 3 de nos artistes confirmés et talents qui montent, qui se succèdent sur scène pour 1h20 de spectacle.



Que tu sois amateur de stand up chevronné ou simplement à la recherche d’une soirée divertissante, le Fridge Comedy Tour c’est l’humour qui vient à toi !



A savoir ce spectacle est fortement déconseillé au moins de 12 ans.



Line up à venir .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

L’événement Fridge Comedy Tour by Kev Adams Troyes a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne