friendlyMenuires Festival Les Belleville
La Croisette Les Belleville Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-09
Plongez dans une ambiance conviviale avec trois soirées de spectacles exceptionnels (mardi, mercredi et jeudi) où le rire est à l’honneur. Avec une programmation variée alliant one man show, théâtre, magie et illusions.
La Croisette Les Belleville 73440 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 73 00 contact@lesmenuires.com
English : friendlyMenuires Festival
Immerse yourself in a convivial atmosphere with three exceptional evenings (Tuesday, Wednesday and Thursday) where comedy takes centre stage, with a varied programme combining one-man shows, theatre, magic and illusions.
