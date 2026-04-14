Boulc

Frigo (opus 2) + Bal chorégraphique festif

Place des fêtes Boulc Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

tarif soutien

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 16:00:00

fin : 2026-05-08 20:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Deuxième opus de Frigo,

envol de clown poétiquement incorrect.

Spectacle de Rue

Accessible dès 3 ans, dédié au tout public. Plus petite restauration et buvette

.

Place des fêtes Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 82 61 32 ikedori.prod@gmail.com

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English :

Second opus from Frigo,

a flight of clowns poetically incorrect.

Street show

Accessible from age 3, for all audiences. Plus snack bar and refreshments

L’événement Frigo (opus 2) + Bal chorégraphique festif Boulc a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays Diois