Frigo (opus 2) + Bal chorégraphique festif Boulc
Frigo (opus 2) + Bal chorégraphique festif Boulc vendredi 8 mai 2026.
Boulc
Frigo (opus 2) + Bal chorégraphique festif
Place des fêtes Boulc Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
tarif soutien
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 16:00:00
fin : 2026-05-08 20:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Deuxième opus de Frigo,
envol de clown poétiquement incorrect.
Spectacle de Rue
Accessible dès 3 ans, dédié au tout public. Plus petite restauration et buvette
.
Place des fêtes Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 82 61 32 ikedori.prod@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Second opus from Frigo,
a flight of clowns poetically incorrect.
Street show
Accessible from age 3, for all audiences. Plus snack bar and refreshments
L’événement Frigo (opus 2) + Bal chorégraphique festif Boulc a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays Diois