Frigo opus 2, Ecole Primaire Fayl-Billot, Fayl-Billot

Frigo opus 2 Samedi 14 mars, 17h00 Ecole Primaire Fayl-Billot Haute-Marne

Tarif plein 10€ Tarif adhérent 8€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T17:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:50:00+01:00

Fin : 2026-03-14T17:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:50:00+01:00

C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un provocateur (…d’empathie) et un improvisateur de rue.

En respiration commune avec un pianiste, la part belle est donnée à l’improvisation, à l’interaction avec le public.

Pas de texte ou presque. Le regard est parole.

Ecole Primaire Fayl-Billot 4, Chemin des Nouottes 52500 FAYL-BILLOT Fayl-Billot 52500 Fayl-Billot Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 83 27 66 »}]

Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. Jeune public / Famille Cirque / Clown

©Jessica