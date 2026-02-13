Frigo opus 2, Maison du Temps Libre Rolampont, Rolampont

Frigo opus 2 Dimanche 15 mars, 16h00 Maison du Temps Libre Rolampont Haute-Marne

Tarif plein 10€ Tarif adhérent 8€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi,personnes en situation de handicap 5.50€

C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un provocateur (…d’empathie) et un improvisateur de rue.

En respiration commune avec un pianiste, la part belle est donnée à l’improvisation, à l’interaction avec le public.

Pas de texte ou presque. Le regard est parole.

Maison du Temps Libre Rolampont 39 Avenue de Verdun, 52260 Rolampont

Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. Jeune public / Famille Cirque / Clown

