Frimousse contre vents et galères

10 B Rue Jacques Coeur Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 15:00:00

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-29

La compagnie Piloucha propose un conte musicale et d’aventures pour le enfants (de plus de 3 ans).

Ce conte raconte la quête du bohneur, d’un roi morose. Soutenu par son serviteur facétieux, il traverse les tempêtes pour rejoindre un lieu de toutes les convoitises. Son épopée le mènera à rencontrer divers personnages, mais aussi à remettre en question la définition du bohneur. .

10 B Rue Jacques Coeur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 79 42

English :

Compagnie Piloucha presents a musical adventure tale for children (over 3).

L’événement Frimousse contre vents et galères Bourges a été mis à jour le 2025-11-28 par OT BOURGES