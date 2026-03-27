Frip Flash Boum + Les mouches qui miaulent + DJ Mawi La Mutante Manoir de Trorozec Lannion
Frip Flash Boum + Les mouches qui miaulent + DJ Mawi La Mutante Manoir de Trorozec Lannion samedi 4 avril 2026.
Frip Flash Boum + Les mouches qui miaulent + DJ Mawi
La Mutante Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 19:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Costumerie dansée et défilée sur dj set + Trio de chant polyphonique.
LES MOUCHES QUI MIAULENT
Trio de chant polyphonique a cappella accompagné de percussions corporelles.
Vous découvrirez des chants traditionnels des quatre coins du monde. Une balade sonore qui vous transportera des plaines bulgares aux tempêtes bretonnes en passant par les montagnes d’Afrique du Nord. Venez prendre part à cet envol vers d’autres escales musicales. Ouvrez grand vos ailes et vos oreilles !
FRIP FLASH BOUM
Frip’ délurée, revalorisation textile extravagante et originale et danceloor enflammé pour une boum costumée-défilée-shooting.
Par une équipe de trois phénomènes aux talents multiples, un cocktail explosif de bonne humeur, de
dérision, de style & de fun, qui libère et dégenre les codes de la mode. 100% garantie anti-morosité.
DJ MAWI
C’est une invitation éclectique qui traverse le temps, une proposition de voyage a` travers le jazz, la musique caribe´enne, bre´silienne, latine, afro-beat ainsi que l’electro, la dance, l’eurodance, la techno dro^le. Livre´ avec humour, amour et jonglerie ! .
La Mutante Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 70 28 83
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English :
L’événement Frip Flash Boum + Les mouches qui miaulent + DJ Mawi Lannion a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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