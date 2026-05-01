Grabels

FRIP PATATES

403 Rue de la Valsière Grabels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-17

Du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai, viens chiner des fringues, des livres, de la déco, de la vaisselle et plein d’autres trésors à petits prix… pour une grande cause !

Du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai, viens chiner des fringues, des livres, de la déco, de la vaisselle et plein d’autres trésors à petits prix… pour une grande cause !

C’est plus qu’un vide-grenier c’est de la bonne humeur, des trouvailles de ouf à un prix dingue, une ambiance trop cool et surtout… un évènement indispensable pour tenir le budget de l’association

Viens fouiller, rigoler, papoter, soutenir… Bref, viens vivre le Frip’Patates comme on les aime !

Cette année, encore plus que les années précédentes, on a besoin de votre mobilisation ! Entre les frais de pension de Nira (30€ par jour), la pension de Benjy et la possible chirurgie de Nato, on coule sous les frais !

Pour que cet évènement soit à la hauteur de vos attentes, on doit collecter un max de supers dons en parfait état alors merci de partager massivement !! .

403 Rue de la Valsière Grabels 34790 Hérault Occitanie

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English : FRIP PATATES

From Thursday, May 14 to Sunday, May 17, come and find clothes, books, home decor, crockery and lots of other treasures at low prices? for a great cause!

L’événement FRIP PATATES Grabels a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER