FRIPE FRIPE #8 – AUTOMNE EDITION L’Agronaute Nantes

FRIPE FRIPE #8 – AUTOMNE EDITION L’Agronaute Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 11:00 – 19:00

Gratuit : non Prix conscient Tout public

????????????????????-???????????????????? #8 revient les 11 & 12 octobre à l’Agronaute ! ? Consommer mieux, c’est choisir la seconde main. Avec cette 8? édition, on défend une mode plus raisonnée et créative : loin de la fast-fashion, on met à l’honneur le vintage, l’upcycling et les pièces uniques qui ont une histoire.C’est aussi l’occasion de rencontrer des créateur·ices et friperies qui redonnent du style aux vêtements tout en réduisant notre impact écologique.Au programme : deux jours pour chiner, trouver vos pépites d’automne, affirmer votre style et profiter d’une ambiance musicale et fleurie.???? Quand ?Samedi 11/10 | 11h – 19hDimanche 12/10 | 11h – 19h© Visuel par Lady boy

L’Agronaute Nantes 44276

https://www.facebook.com/events/1087179283623716/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22external_search_engine%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&locale=fr_FR