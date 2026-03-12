Fripe Fripe #9 : le salon nantais de la seconde main Agronaute (L’) – Ferme urbaine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 11:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée à prix libre, pour soutenir les projets agro-écologiques de La SAUGE. Tout public

Au programme : vêtements, meubles, sacs, vinyles, arts de la table, bijoux…et bien plus encore !Parce qu’on ne chine pas le ventre vide et le gosier sec, on proposera crêpes et galettes toute la journée et le bar sera ouvert.Le tout dans une ambiance conviviale, florale, musicale et éco-responsable ????????Nouveauté cette année ! Samedi soir, place à l’after salon animé par @lejeudelamusique : blind test, karaoké, DJ set.S’inscrire en tant qu’exposant

Agronaute (L’) – Ferme urbaine Île de Nantes Nantes 44200

https://www.lagronaute.fr/ contact@lasauge.fr https://www.facebook.com/events/1393292919209151



