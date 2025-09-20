Friperie à prix libre et atelier stickers ! UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon

Friperie à prix libre et atelier stickers ! UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon samedi 20 septembre 2025.

Friperie à prix libre et atelier stickers ! 20 et 21 septembre UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette association sera présente sous deux aspects : une friperie de vêtements de seconde main et également par un stand proposant une fresque coopérative mêlant les interventions de tous les visiteurs curieux.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Cette association sera présente sous deux aspects : une friperie de vêtements de seconde main et également par un stand proposant une fresque coopérative mêlant les interventions de tous les curieux.…

©Festival Music’ly