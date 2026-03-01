FRIPERIE

SALLE DES FÊTES Alan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-03-19 2026-04-18

Une journée et demie pour dénicher ce que vous cherchez depuis si longtemps…

Friperie ados et adultes mais aussi matériel de sport et multimédia, organisée par L’école de Terrebasse.

Dépôt des articles le vendredi 17 avril.

Ouverture au public samedi toute la journée et dimanche matin. .

SALLE DES FÊTES Alan 31420 Haute-Garonne Occitanie friperie31420@hotmail.fr

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English :

A day and a half to find what you’ve been looking for so long…

L’événement FRIPERIE Alan a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE