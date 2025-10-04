Friperie au profit de la banque alimentaire Marcillac-Vallon

Friperie au profit de la banque alimentaire Marcillac-Vallon samedi 4 octobre 2025.

Friperie au profit de la banque alimentaire

Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Le samedi 4 octobre de 10h à 17h dans ses locaux au 49 avenue Gustave Bessière à Marcillac.

Les prix sont libres et cet argent permet de fournir aux bénéficiaires de la Banque Alimentaire des produits d’hygiène et de ménage. .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 70 36 93 24

English :

Saturday, October 4 from 10am to 5pm at its premises at 49 avenue Gustave Bessière in Marcillac.

German :

Am Samstag, den 4. Oktober von 10 bis 17 Uhr in seinen Räumlichkeiten in der 49 avenue Gustave Bessière in Marcillac.

Italiano :

Sabato 4 ottobre, dalle 10.00 alle 17.00, presso la sede di Marcillac, avenue Gustave Bessière, 49.

Espanol :

El sábado 4 de octubre, de 10.00 a 17.00 horas, en sus locales de la avenida Gustave Bessière, 49, en Marcillac.

L’événement Friperie au profit de la banque alimentaire Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2025-09-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)