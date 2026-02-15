Friperie au profit de la banque alimentaire Marcillac-Vallon
samedi 7 mars 2026.
Friperie au profit de la banque alimentaire
Marcillac-Vallon Aveyron
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Le samedi 7 mars de 10h à 17h dans ses locaux au 49 avenue Gustave Bessière à Marcillac.
Les prix sont libres et cet argent permet de fournir aux bénéficiaires de la Banque Alimentaire des produits d’hygiène et de ménage. .
Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie
English :
Saturday, March 7 from 10am to 5pm at its premises at 49 avenue Gustave Bessière in Marcillac.
