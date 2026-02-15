Friperie au profit de la banque alimentaire

Marcillac-Vallon Aveyron

2026-03-07

2026-03-07

2026-03-07

Le samedi 7 mars de 10h à 17h dans ses locaux au 49 avenue Gustave Bessière à Marcillac.

Les prix sont libres et cet argent permet de fournir aux bénéficiaires de la Banque Alimentaire des produits d’hygiène et de ménage. .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 70 36 93 24

English :

Saturday, March 7 from 10am to 5pm at its premises at 49 avenue Gustave Bessière in Marcillac.

