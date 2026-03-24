Friperie éphémère

Cassagnes Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Déjà une troisième édition ! Et celle-ci fleure bon le printemps !

Parce que c'est la saison du renouveau, des grands ménages… et du baume au cœur, on a eu envie de pousser le concept encore un peu plus loin.

Et ce n'est pas la seule surprise de ce week-end aussi fripesque que champêtre ! Un programme d'ateliers de couture sera proposé tout au long du week-end.

Sur place, un point de petite restauration sucrée sera assuré par l'association de yoga de Cassagnes.

Inscription (obligatoire)

Merci de remplir le formulaire en ligne (bouton "Réserver") et de télécharger le bordereau de dépôt à remettre le jour J

Déjà une troisième édition ! Et celle-ci fleure bon le printemps !

Parce que c'est la saison du renouveau, des grands ménages… et du baume au cœur, on a eu envie de pousser le concept encore un peu plus loin.

Et ce n'est pas la seule surprise de ce week-end aussi fripesque que champêtre ! Un programme d'ateliers de couture sera proposé tout au long du week-end.

Sur place, un point de petite restauration sucrée sera assuré par l'association de yoga de Cassagnes.

Inscription (obligatoire)

Merci de remplir le formulaire en ligne (bouton "Réserver") et de télécharger le bordereau de dépôt à remettre le jour J

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Cassagnes 46700 Lot Occitanie

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English :

Already in its third year! And this one smells of spring!

Because it’s the season of renewal, of big clean-ups… and of balm to the heart, we wanted to take the concept a step further.

And that’s not the only surprise of this weekend that’s as fripesque as it is rustic! A program of sewing workshops will be offered throughout the weekend.

On-site, a sweet snack point will be provided by the Cassagnes yoga association.

Registration (mandatory):

Please fill in the online form (button "Reserve") and download the deposit slip to hand in on the day

L’événement Friperie éphémère Cassagnes a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot