Friperie éphémère Cassagnes
Friperie éphémère Cassagnes samedi 11 avril 2026.
Friperie éphémère
Cassagnes Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Déjà une troisième édition ! Et celle-ci fleure bon le printemps !
Parce que c'est la saison du renouveau, des grands ménages… et du baume au cœur, on a eu envie de pousser le concept encore un peu plus loin.
Et ce n'est pas la seule surprise de ce week-end aussi fripesque que champêtre ! Un programme d'ateliers de couture sera proposé tout au long du week-end.
Sur place, un point de petite restauration sucrée sera assuré par l'association de yoga de Cassagnes.
Inscription (obligatoire)
- Merci de remplir le formulaire en ligne (bouton "Réserver") et de télécharger le bordereau de dépôt à remettre le jour J
Déjà une troisième édition ! Et celle-ci fleure bon le printemps !
Parce que c'est la saison du renouveau, des grands ménages… et du baume au cœur, on a eu envie de pousser le concept encore un peu plus loin.
Et ce n'est pas la seule surprise de ce week-end aussi fripesque que champêtre ! Un programme d'ateliers de couture sera proposé tout au long du week-end.
Sur place, un point de petite restauration sucrée sera assuré par l'association de yoga de Cassagnes.
Inscription (obligatoire)
- Merci de remplir le formulaire en ligne (bouton "Réserver") et de télécharger le bordereau de dépôt à remettre le jour J
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Cassagnes 46700 Lot Occitanie
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English :
Already in its third year! And this one smells of spring!
Because it’s the season of renewal, of big clean-ups… and of balm to the heart, we wanted to take the concept a step further.
And that’s not the only surprise of this weekend that’s as fripesque as it is rustic! A program of sewing workshops will be offered throughout the weekend.
On-site, a sweet snack point will be provided by the Cassagnes yoga association.
Registration (mandatory):
- Please fill in the online form (button "Reserve") and download the deposit slip to hand in on the day
L’événement Friperie éphémère Cassagnes a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot