Friperie et bric à brac Société de Saint Vincent de Paul Andernos-les-Bains

samedi 10 octobre 2026 · Société de Saint Vincent de Paul · Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Friperie et bric à brac

Société de Saint Vincent de Paul 52 avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L’Association Saint-Vincent de Paul d’Andernos organise son traditionnel déballage solidaire de 9 H 30 à 17 H au 52 avenue des Colonies Entrée gratuite

Elle propose vêtements, chaussures, linge et lingerie, vaisselle et petit électroménager, déco et maison, brocante, jardinerie, jeux et jouets, livres, cd et dvd, jeux de plein air. Le tout à des prix particulièrement attractifs.

Tous les bénéfices sont destinés à ses différentes actions caritatives dont l’aide alimentaire sur Andernos les Bains.

Une belle occasion de faire de bonnes affaires tout en étant solidaires ! .

Société de Saint Vincent de Paul 52 avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 18 35 73 svpaulandernos@gmail.com

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English : Friperie et bric à brac

L’événement Friperie et bric à brac Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains