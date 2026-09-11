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AGENDA · La Turballe

Friperie Café épicerie du PLAN B La Turballe

samedi 3 octobre 2026 · Café épicerie du PLAN B · La Turballe

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Café épicerie du PLAN B
Adresse
12, place du Marché
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Turballe

Friperie

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 18:30:00

Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04

L’association du PLAN B propose une Friperie.
Vous avez des vêtements à donner ? Il est possible de les déposer au Café-épicerie Bio du PLAN B du mardi 22/09 au vendredi 02/10.
Pour plus d’information ou pour aider   .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12  association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Friperie La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44

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