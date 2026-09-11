Friperie Café épicerie du PLAN B La Turballe
samedi 3 octobre 2026 · Café épicerie du PLAN B · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Friperie
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 18:30:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
L’association du PLAN B propose une Friperie.
Vous avez des vêtements à donner ? Il est possible de les déposer au Café-épicerie Bio du PLAN B du mardi 22/09 au vendredi 02/10.
Pour plus d’information ou pour aider .
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
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English :
L’événement Friperie La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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