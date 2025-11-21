Friperie Mille Pattes Bas-en-Basset

Friperie Mille Pattes

Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

2025-11-21

L’association mille pattes de Bas en Basset vous donne rendez vous pour sa friperie tout à 1 €

Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 90 03 31 millepattes43@gmail.com

English :

The association mille pattes de Bas en Basset gives you an appointment for its second-hand store all at 1 €

German :

Der Verein mille pattes de Bas en Basset lädt Sie zu seinem Secondhandladen alles für 1 € ein

Italiano :

L’associazione mille pattes de Bas en Basset vi invita al suo negozio dell’usato tout à 1 ?

Espanol :

La asociación mille pattes de Bas en Basset se complace en invitarle a su tienda de segunda mano tout à 1 ?

