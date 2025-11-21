Friperie Mille Pattes Bas-en-Basset
Friperie Mille Pattes Bas-en-Basset vendredi 21 novembre 2025.
Friperie Mille Pattes
Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : 1 €
Date :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-21
L’association mille pattes de Bas en Basset vous donne rendez vous pour sa friperie tout à 1 €
Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 90 03 31 millepattes43@gmail.com
English :
The association mille pattes de Bas en Basset gives you an appointment for its second-hand store all at 1 €
German :
Der Verein mille pattes de Bas en Basset lädt Sie zu seinem Secondhandladen alles für 1 € ein
Italiano :
L’associazione mille pattes de Bas en Basset vi invita al suo negozio dell’usato tout à 1 ?
Espanol :
La asociación mille pattes de Bas en Basset se complace en invitarle a su tienda de segunda mano tout à 1 ?
L’événement Friperie Mille Pattes Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron